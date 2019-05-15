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  • 15.05.2019
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Gizemli yat ’da

Milyonluk teknelere ev sahipliği yapan , şimdi de ultra lüks bir yatı ağırladı. İçerisi saraylara layık döşenen 74 metrelik yatın sahibi ise güvenlik nedeniyle gizli tutuluyor…

Gizemli yat Bodrum’da
, milyonluk yatlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Önceki gün Hisarönü'nden çıkan 74 metrelik yüzen saray Bodrum'a demirledi. İhtişamıyla ağızları açıkta bırakan lüks yatın dekorasyonu da şaşkına çevirdi. 6 buçuk metrelik yüzme havuzu olan yat, adeta bir yüzen saray görünümünde.



Güvenlik gerekçesiyle sahibinin gizlendiği yatın bir sonraki durağının ise Kuşadası olduğu öğrenildi.



Şu sıralar Bodrum'da demirli olan yüzme havuzlu mega yatın içinde mutfak, sauna ve oyun odaları da var.

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