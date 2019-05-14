Ajda Pekkan'ın 2013 yılından beri satmaya çalıştığı Bahçeköy'deki bin 100 metrekarelik lüks villası elinde kaldı. Villa için o dönem 3 milyon dolar (18 milyon 300 bin lira) fiyat biçen Pekkan, 2016'da ise zam yaparak fiyatı 8 milyon 700 bin dolara (53 milyon 275 bin lira) çıkarmıştı. Gayrimenkul yatırımından yüklü kâr elde etmeyi amaçlayan ünlü sanatçı için evdeki hesap çarşıya uymadı. Özel yüzme havuzlu 6 oda ve 2 salon villasını yıllarca satmak için uğraşan Pekkan, 2017'de de 200 bin dolarlık tenzilat yapmıştı.
EMLAKÇIYA BASKI...
İki yıl önce fiyatı 8 milyon 500 bin dolara (52 milyon lira) indiren sanatçı, alıcı bulamayınca geçen yıl ise tam 1 milyon dolar (6 milyon 120 bin lira) daha indirim yapıp istediği rakamı 7 buçuk milyon dolara (45 milyon 930 bin lira) düşürmüştü. Fakat Süperstar, yine istediğini alamadı. Pekkan, bunun üzerine çaresiz yine fiyatta tenzilat yapmak zorunda kaldı. Yedi ay sonra yine villanın fiyatını kıran sanatçı, bu kez de lüks evine 39 milyon 900 bin lira fiyat yani yaklaşık 6 milyon 540 bin lira fiyat biçti. Dostlarına "Ne yapıp ettiysem şu villayı bir türlü satamadım. Sanki lanetli ev" diye dert yandığı iddia edilen Süperstar'ın son indirim hamlesiyle başarılı olup olamayacağını ise zaman gösterecek… Süper lüks villanın bir an önce satılması için emlakçısına baskı yaptığı öğrenilen Pekkan'ın satışın hızlanması için de devreye dostlarını bile soktuğu da konuşulanlar arasında…
PEKKAN KARARLI
Bugüne kadar fiyatta 2 milyon 250 bin dolar (13 milyon 700 bin lira) indirim yapan Pekkan, başarılı olamasa da villayı satmak için elinden geleni yapıyor.
AYDIN HAMZA
EMLAKÇIYA BASKI...
İki yıl önce fiyatı 8 milyon 500 bin dolara (52 milyon lira) indiren sanatçı, alıcı bulamayınca geçen yıl ise tam 1 milyon dolar (6 milyon 120 bin lira) daha indirim yapıp istediği rakamı 7 buçuk milyon dolara (45 milyon 930 bin lira) düşürmüştü. Fakat Süperstar, yine istediğini alamadı. Pekkan, bunun üzerine çaresiz yine fiyatta tenzilat yapmak zorunda kaldı. Yedi ay sonra yine villanın fiyatını kıran sanatçı, bu kez de lüks evine 39 milyon 900 bin lira fiyat yani yaklaşık 6 milyon 540 bin lira fiyat biçti. Dostlarına "Ne yapıp ettiysem şu villayı bir türlü satamadım. Sanki lanetli ev" diye dert yandığı iddia edilen Süperstar'ın son indirim hamlesiyle başarılı olup olamayacağını ise zaman gösterecek… Süper lüks villanın bir an önce satılması için emlakçısına baskı yaptığı öğrenilen Pekkan'ın satışın hızlanması için de devreye dostlarını bile soktuğu da konuşulanlar arasında…
PEKKAN KARARLI
Bugüne kadar fiyatta 2 milyon 250 bin dolar (13 milyon 700 bin lira) indirim yapan Pekkan, başarılı olamasa da villayı satmak için elinden geleni yapıyor.
AYDIN HAMZA
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