2013 yılından beri satmaya çalıştığıelinde kaldı. Villa içinfiyat biçen Pekkan,çıkarmıştı. Gayrimenkul yatırımından yüklü kâr elde etmeyi amaçlayan ünlü sanatçı için evdeki hesap çarşıya uymadı.yıllarca satmak için uğraşan Pekkan,yapmıştı.İki yıl önce fiyatı 8 milyon 500 bin dolara (52 milyon lira) indiren sanatçı, alıcı bulamayınca geçen yıl iseistediği rakamı 7 buçuk milyon dolara (45 milyon 930 bin lira) düşürmüştü. Fakat Süperstar, yine istediğini alamadı. Pekkan, bunun üzerine çaresizyapmak zorunda kaldı. Yedi ay sonra yine villanın fiyatını kıran sanatçı, bu kez de lüks evineyanibiçti. Dostlarına" diye dert yandığı iddia edilen Süperstar'ın son indirim hamlesiyle başarılı olup olamayacağını ise zaman gösterecek… Süper lüks villanın bir an önce satılması için emlakçısına baskı yaptığı öğrenilen Pekkan'ın satışın hızlanması için de devreye dostlarını bile soktuğu da konuşulanlar arasında…Bugüne kadar fiyatta 2 milyon 250 bin dolar (13 milyon 700 bin lira) indirim yapan Pekkan, başarılı olamasa da villayı satmak için elinden geleni yapıyor.