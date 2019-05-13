Ünlüler Anneler Günü'nü sosyal medyada kutladı

kutlanansanat dünyasının ünlü isimleri, duygusal paylaşımlara imza attı. Pek çok sanatçı,bu özel günü onlarla geçirdi. Ancak bazı isimlerde isehakimdi.vegibi isimler, hayata gözlerini yuman annelerini andı. Evlat acısı yaşayan cemiyet hayatının önde gelen isimleriileiçin de bu Anneler Günü,da Anneler Günü'nde annesiSanatçılar için Anneler Günü'nde ortak duygu ise hiç bitmeyecek birveoldu.