Dün kutlanan Anneler Günü'nde sanat dünyasının ünlü isimleri, duygusal paylaşımlara imza attı. Pek çok sanatçı, annesinin yanına koşup ellerinden öperek bu özel günü onlarla geçirdi. Ancak bazı isimlerde ise hüzün hakimdi. İbrahim Tatlıses, Hande Erçel ve Nilüfer Elif Jah gibi isimler, hayata gözlerini yuman annelerini andı. Evlat acısı yaşayan cemiyet hayatının önde gelen isimleri Begüm Şen ile Beril Başaran için de bu Anneler Günü, buruk geçti. Deniz Akkaya da Anneler Günü'nde annesi Dinemis Akkaya'yı ebediyete uğurladı. Sanatçılar için Anneler Günü'nde ortak duygu ise hiç bitmeyecek bir özlem ve hüzün oldu.
- Saklambaç
- 13.05.2019
- Gazete
Ünlüler Anneler Günü'nü sosyal medyada kutladı
Sanat dünyası, Anneler Günü’nü sosyal medyada kutladı. Anne ve evlat acısı yaşayan ünlü isimler için ise dün bir hayli buruk geçti...
Dün kutlanan Anneler Günü'nde sanat dünyasının ünlü isimleri, duygusal paylaşımlara imza attı. Pek çok sanatçı, annesinin yanına koşup ellerinden öperek bu özel günü onlarla geçirdi. Ancak bazı isimlerde ise hüzün hakimdi. İbrahim Tatlıses, Hande Erçel ve Nilüfer Elif Jah gibi isimler, hayata gözlerini yuman annelerini andı. Evlat acısı yaşayan cemiyet hayatının önde gelen isimleri Begüm Şen ile Beril Başaran için de bu Anneler Günü, buruk geçti. Deniz Akkaya da Anneler Günü'nde annesi Dinemis Akkaya'yı ebediyete uğurladı. Sanatçılar için Anneler Günü'nde ortak duygu ise hiç bitmeyecek bir özlem ve hüzün oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.