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  • 13.05.2019
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Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan'dan mutluluk pozu

Özcan Deniz, önceki akşam eşi Feyza Aktan’la el ele poz vererek iddiaları bir kez daha yalanladı.

Elde var sevgi
Sevilen sanatçı Özcan Deniz, önceki akşamki bir törene eşi Feyza Aktan ile birlikte katıldı. Ünlü çift, basına el ele poz verdi.
Şıklıklarıyla dikkat çeken Deniz ile Aktan, böylece haklarında sürekli çıkan "Evlilikleri çatırdıyor" şeklindeki haberleri bir kez daha yalanlamış oldu.


Doğan SAVAŞ

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