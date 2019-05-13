Özcan Deniz ve eşi Feyza Aktan'dan mutluluk pozu

Sevilen sanatçı Özcan Deniz, önceki akşamki bir törene eşi Feyza Aktan ile birlikte katıldı. Ünlü çift, basına el ele poz verdi.
Şıklıklarıyla dikkat çeken Deniz ile Aktan, böylece haklarında sürekli çıkan "Evlilikleri çatırdıyor" şeklindeki haberleri bir kez daha yalanlamış oldu.
Doğan SAVAŞ
Şıklıklarıyla dikkat çeken Deniz ile Aktan, böylece haklarında sürekli çıkan "Evlilikleri çatırdıyor" şeklindeki haberleri bir kez daha yalanlamış oldu.
Doğan SAVAŞ
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