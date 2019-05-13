J Balvin'den Nusret'te 150 bin dolarlık ziyafet

David Beckham gibi yıldızlara ziyafet çeken Nusret, önceki gün ise Dominik'te şov yaptı. Ünlü etçi, ABD'li şarkıcı J Balvin'in doğum gününe özel davetli olarak katıldı.
Ünlü kasap, misafirlere 24 ayar altın kaplamalı et pişirdi. Konuşulanlara göre Nusret, bu partiye katılmak için 150 bin doları (1 milyon lira) cebe indirdi.
J Balvin, Gökçe'nin pişirdiği altın kaplamalı etleri Instagram'da paylaştı.
Ünlü kasap, misafirlere 24 ayar altın kaplamalı et pişirdi. Konuşulanlara göre Nusret, bu partiye katılmak için 150 bin doları (1 milyon lira) cebe indirdi.
J Balvin, Gökçe'nin pişirdiği altın kaplamalı etleri Instagram'da paylaştı.
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