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  • 13.05.2019
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J Balvin'den Nusret'te 150 bin dolarlık ziyafet

David Beckham gibi yıldızlara ziyafet çeken Nusret, önceki gün ise Dominik'te şov yaptı. Ünlü etçi, ABD'li şarkıcı J Balvin'in doğum gününe özel davetli olarak katıldı.

150 bin dolarlık ziyafet
David Beckham gibi yıldızlara ziyafet çeken Nusret, önceki gün ise Dominik'te şov yaptı. Ünlü etçi, ABD'li şarkıcı J Balvin'in doğum gününe özel davetli olarak katıldı.
Ünlü kasap, misafirlere 24 ayar altın kaplamalı et pişirdi. Konuşulanlara göre Nusret, bu partiye katılmak için 150 bin doları (1 milyon lira) cebe indirdi.



J Balvin, Gökçe'nin pişirdiği altın kaplamalı etleri Instagram'da paylaştı.

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