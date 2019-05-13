J Balvin'den Nusret'te 150 bin dolarlık ziyafet

Beckham gibi yıldızlara ziyafet çekenönceki gün ise Dominik'te şov yaptı. Ünlü etçi,doğum gününe özel davetli olarak katıldı.kasap, misafirlereet pişirdi. Konuşulanlara göre Nusret, bu partiye katılmak içincebe indirdi.J Balvin, Gökçe'nin pişirdiği altın kaplamalı etleri Instagram'da paylaştı.