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  • 13.05.2019
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Fahriye Evcen'den Anneler Günü'ne özel video

İlk kez annelik sevinci yaşayan Fahriye Evcen, Anneler Günü’nde oğluna ninni söylerken videosunu paylaştı.

Ninni de bebeğim
Oğlu ​Karan'ı 13 Nisan'da kucağına alan Fahriye Evcen, dün ilk kez Anneler Günü sevincini yaşadı. Güzel oyuncu, minik oğluna ninni söylerken çektiği anları Instagram'da paylaştı. Karan'ın yüzünü gizleyen Evcen, sadece minik ayaklarını görüntüledi. Oyuncuya "Mutluluğunuz daim olsun" mesajı geldi.OĞLU Karan'ı 13 Nisan'da kucağına alan Fahriye Evcen, dün ilk kez Anneler Günü sevincini yaşadı. Güzel oyuncu, minik oğluna ninni söylerken çektiği anları Instagram'da paylaştı. Karan'ın yüzünü gizleyen Evcen, sadece minik ayaklarını görüntüledi.



Oyuncuya "Mutluluğunuz daim olsun" mesajı geldi.

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