Fahriye Evcen'den Anneler Günü'ne özel video

Oğlu Karan'ı 13 Nisan'da kucağına alan Fahriye Evcen, dün ilk kez Anneler Günü sevincini yaşadı. Güzel oyuncu, minik oğluna ninni söylerken çektiği anları Instagram'da paylaştı. Karan'ın yüzünü gizleyen Evcen, sadece minik ayaklarını görüntüledi. Oyuncuya "Mutluluğunuz daim olsun" mesajı geldi.OĞLU Karan'ı 13 Nisan'da kucağına alan Fahriye Evcen, dün ilk kez Anneler Günü sevincini yaşadı. Güzel oyuncu, minik oğluna ninni söylerken çektiği anları Instagram'da paylaştı. Karan'ın yüzünü gizleyen Evcen, sadece minik ayaklarını görüntüledi.
Oyuncuya "Mutluluğunuz daim olsun" mesajı geldi.
Oyuncuya "Mutluluğunuz daim olsun" mesajı geldi.
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