Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle atv'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da ve Türk Kızılayı'nın ortak kampanyası olan "Kolide Ne Var" projesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Hayırseverlerin büyük ilgi gösterdiği kampanyaya 6 aylık hamile olan şarkıcı Bengü de kayıtsız kalmadı.