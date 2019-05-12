Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle atv'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da ve Türk Kızılayı'nın ortak kampanyası olan "Kolide Ne Var" projesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Hayırseverlerin büyük ilgi gösterdiği kampanyaya 6 aylık hamile olan şarkıcı Bengü de kayıtsız kalmadı.
- Saklambaç
- 12.05.2019
- Gazete
Esra Erol’un yürüttüğü ‘Kolide Ne Var?’ kampanyasına popçu Bengü'den tam destek
Yakında kızı Zeynep’i kucağına alacak olan Bengü’nün ana yüreği ihtiyaç sahibi öğrenciler için sızladı. Popçu, Esra Erol’un yürüttüğü ‘Kolide Ne Var?’ kampanyasına bağış yapıp minikleri sevindirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle atv'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da ve Türk Kızılayı'nın ortak kampanyası olan "Kolide Ne Var" projesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Hayırseverlerin büyük ilgi gösterdiği kampanyaya 6 aylık hamile olan şarkıcı Bengü de kayıtsız kalmadı.
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