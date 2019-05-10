Mustafa Sandal'ın büyük oğlu Yaman, babasının izinden gidiyor. Önceki gün oğlunun yıl sonu gösterisine giden Musti'nin eski eşi Emina Jahovic, 10 yaşındaki oğlunun gösterisinde çektiği videoları Instagram'da gururla paylaştı.
Annesi de şarkıcı olan Yaman, perküsyonda profesyonel müzisyenlere taş çıkardı. Minik Yaman'ın müzisyenlikteki bu başarısı ise "Boynuz kulağı geçecek gibi duruyor" yorumları yaptırdı.
- Saklambaç
- 10.05.2019
- Gazete
Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman profesyonel müzisyenlere taş çıkardı
Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman, müzikte şimdiden usta oldu. Annesi Emina Jahovic de şarkıcı olan 10 yaşındaki Yaman, perküsyonda profesyonel müzisyenlere taş çıkardı.
Mustafa Sandal'ın büyük oğlu Yaman, babasının izinden gidiyor. Önceki gün oğlunun yıl sonu gösterisine giden Musti'nin eski eşi Emina Jahovic, 10 yaşındaki oğlunun gösterisinde çektiği videoları Instagram'da gururla paylaştı.
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