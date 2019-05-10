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  • 10.05.2019
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'ın oğlu profesyonel müzisyenlere taş çıkardı

’ın oğlu , müzikte şimdiden usta oldu. Annesi de şarkıcı olan 10 yaşındaki Yaman, perküsyonda profesyonel müzisyenlere taş çıkardı.

Babasının oğlu

Mustafa Sandal'ın büyük oğlu , babasının izinden gidiyor. Önceki gün oğlunun yıl sonu gösterisine giden Musti'nin eski eşi Emina Jahovic, 10 yaşındaki oğlunun gösterisinde çektiği videoları 'da gururla paylaştı.



Annesi de şarkıcı olan Yaman, perküsyonda profesyonel müzisyenlere taş çıkardı. Minik Yaman'ın müzisyenlikteki bu başarısı ise "Boynuz kulağı geçecek gibi duruyor" yorumları yaptırdı.

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