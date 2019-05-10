Mustafa Sandal'ın büyük oğlu Yaman, babasının izinden gidiyor. Önceki gün oğlunun yıl sonu gösterisine giden Musti'nin eski eşi Emina Jahovic, 10 yaşındaki oğlunun gösterisinde çektiği videoları Instagram'da gururla paylaştı.







Annesi de şarkıcı olan Yaman, perküsyonda profesyonel müzisyenlere taş çıkardı. Minik Yaman'ın müzisyenlikteki bu başarısı ise "Boynuz kulağı geçecek gibi duruyor" yorumları yaptırdı.



