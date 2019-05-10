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  • 10.05.2019
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’nın eşi aşkını konuşturdu

Sarı-Kırmızılı kaleci ’nın eşi , ay-yıldızlı kaseleriyle aşkını konuşturdu.

Helal sana yenge!
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın hamile eşi Patricia Callero'dan göğsümüzü kabartan paylaşım… Callero, önceki gün ay-yıldızlı kaselerini paylaştı.

Kız bebek bekleyen yenge, Türkiye aşkını bir kez daha gösterdi. Callero'nun bebeğinin beyin-sinir gelişimi için folik asit deposu hurma tüketmesi de gözden kaçmadı.

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