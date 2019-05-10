Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın hamile eşi Patricia Callero'dan göğsümüzü kabartan paylaşım… Callero, önceki gün ay-yıldızlı kaselerini paylaştı.
Kız bebek bekleyen yenge, Türkiye aşkını bir kez daha gösterdi. Callero'nun bebeğinin beyin-sinir gelişimi için folik asit deposu hurma tüketmesi de gözden kaçmadı.
Kız bebek bekleyen yenge, Türkiye aşkını bir kez daha gösterdi. Callero'nun bebeğinin beyin-sinir gelişimi için folik asit deposu hurma tüketmesi de gözden kaçmadı.
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