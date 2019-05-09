İngiltere'de top koşturan Türk asıllı yıldız Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde 11 ayın sultanı Ramazan'ı kutladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Umarım hepiniz için hayır dolu bir ay olur. Hayırlı Ramazanlar" ifadelerini kullandı. Bu mesajın ardından Özil, önceki gün Kenya'nın başkenti Nairobi'nin köylerinde yaşayan minik hayranlarına forma, futbol topu, ayakkabı ve kişisel yaşam malzemeleri yolladı.
ÖZİL'E ÖVGÜ YAĞDI
Aynı bölgeye daha önce de yardım eli uzatan futbolcu, hediyelerine kavuşan miniklerin fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Kenyalı çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Sosyal medya kullanıcıları da Özil'e övgüler yağdırdı...
ÖZİL'E ÖVGÜ YAĞDI
Aynı bölgeye daha önce de yardım eli uzatan futbolcu, hediyelerine kavuşan miniklerin fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Kenyalı çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Sosyal medya kullanıcıları da Özil'e övgüler yağdırdı...
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