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Kraliçe 2. Elizabeth torununun çocuğuyla tanıştı

İngiltere’de Prens Harry-Meghan Markle çifti 2 gün önce doğan erkek bebeklerinin adını kamuoyuna açıkladı.

Kraliçe torununun çocuğuyla tanıştı
İngiltere'de Prens Harry-Meghan Markle çifti 2 gün önce doğan erkek bebeklerinin adını kamuoyuna açıkladı. İngiltere Kraliyet Ailesi'nin son üyesinin adı Archie Harrison Mountbatten- Windsor oldu. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth de 8. torun çocuğu olan Archie ile bir araya geldi. 2 günlük bebeğin prens olup olmayacağına Kraliçe karar verecek. İngiltere Kraliyet Ailesi'nin yeni üyesi, babasının hemen arkasında tahtın yedinci varisi.



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