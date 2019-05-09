Kraliçe 2. Elizabeth torununun çocuğuyla tanıştı

İngiltere'de Prens Harry-Meghan Markle çifti 2 gün önce doğan erkek bebeklerinin adını kamuoyuna açıkladı. İngiltere Kraliyet Ailesi'nin son üyesinin adı Archie Harrison Mountbatten- Windsor oldu. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth de 8. torun çocuğu olan Archie ile bir araya geldi. 2 günlük bebeğin prens olup olmayacağına Kraliçe karar verecek. İngiltere Kraliyet Ailesi'nin yeni üyesi, babasının hemen arkasında tahtın yedinci varisi.