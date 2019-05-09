Kardeşlik baki!

Geçen yıl para yüzünden takıştığı kardeşi Hadise ile iş ilişkisini kesen Hülya Açıkgöz önceki gün Akmerkez'deydi. On yıl popçunun menajerliğini yapan Açıkgöz, "Hadise'yle iş anlamında ilişkimiz bitse de kardeşliğimiz devam ediyor" deyip ekledi:
"Hadise, Türkiye'nin pop starı... Onu sahiplenmek gerekiyor. Onun imajını zedeleyecek hiçbir şey yapmak istemem." Açıkgöz, geçen yaz intihar teşebbüsünde bulunan annesi Gülnihal Hanım'ın da iyi olduğunu söyledi.
AYDIN HAMZA
"Hadise, Türkiye'nin pop starı... Onu sahiplenmek gerekiyor. Onun imajını zedeleyecek hiçbir şey yapmak istemem." Açıkgöz, geçen yaz intihar teşebbüsünde bulunan annesi Gülnihal Hanım'ın da iyi olduğunu söyledi.
AYDIN HAMZA
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