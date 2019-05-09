Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 09.05.2019
  • Gazete

Kardeşlik baki!

Kardeşlik baki!
Geçen yıl para yüzünden takıştığı kardeşi ile iş ilişkisini kesen önceki gün Akmerkez'deydi. On yıl popçunun menajerliğini yapan Açıkgöz, "Hadise'yle iş anlamında ilişkimiz bitse de kardeşliğimiz devam ediyor" deyip ekledi:

"Hadise, 'nin pop starı... Onu sahiplenmek gerekiyor. Onun imajını zedeleyecek hiçbir şey yapmak istemem." Açıkgöz, geçen yaz intihar teşebbüsünde bulunan annesi Gülnihal Hanım'ın da iyi olduğunu söyledi.

AYDIN HAMZA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriKardeşlik baki!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri