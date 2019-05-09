Rol aldığı dizi final yapınca tüm vaktini ailesine ayıran Pınar Altuğ Atacan, önceki gün güzeller güzeli kızı Su ile Zorlu AVM'de alışveriş turundaydı.
Altuğ, her zamanki gibi kendine has tarzıyla tüm bakışları üzerine toplamayı başardı. 10 yaşındaki Su'nun sportif tarzı da "Annesinin kızı" yorumu yaptırdı.
Altuğ, her zamanki gibi kendine has tarzıyla tüm bakışları üzerine toplamayı başardı. 10 yaşındaki Su'nun sportif tarzı da "Annesinin kızı" yorumu yaptırdı.
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