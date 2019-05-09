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  • 09.05.2019
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Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı , kızı ile alışveriş turundaydı

Anasının kızı Su
Rol aldığı dizi final yapınca tüm vaktini ailesine ayıran Pınar Altuğ Atacan, önceki gün güzeller güzeli kızı Su ile Zorlu 'de alışveriş turundaydı.

Altuğ, her zamanki gibi kendine has tarzıyla tüm bakışları üzerine toplamayı başardı. 10 yaşındaki Su'nun sportif tarzı da "Annesinin kızı" yorumu yaptırdı.

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