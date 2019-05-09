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  • 09.05.2019
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"?" adlı şarkısının klibi ile dünya müzik listesinde de ilk sıraya oturdu

’nin yeni starı ’nin son şarkısı dört günde 17 milyon tıklandı. Tilki, dünya müzik listesinde de ilk sıraya oturmayı başardı.

Gurur duyuyorum
Genç ve güzel şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz hafta Cornetto markası için hazırladığı "Nasılsın Aşkta?" adlı şarkısının klibi yayınlandı. Bugüne kadar hep sarışın imajıyla dikkat çeken Tilki, son şarkısında hayranlarının karşısına siyah perukla çıktı. Dört gün önce yayınlanan şarkı, 'da 17 milyon tık aldı ve dünya müzik listesinde ilk sıraya çıktı. Dünya yıldızlarını sollayan Tilki, sosyal medya hesabında listenin tamamını yayınladı.



'TARİFSİZ BİR DUYGU'
Paylaşımının altına da şu notu yazdı: "Tüm dünyada 1. sırada bir Türk şarkısı... Dünya birinciliği... Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum... Gurur duyuyorum ! Şükürler olsun... Bu tabloyu asla unutmıycam..."




Tilki, parçanın aranjesini yapan 'nu da paylaşımına etiketleyerek teşekkür etti.

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