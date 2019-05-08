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  • 08.05.2019
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Ünlü sanatçı tarzını konuşturdu!

‘Delikanlılık bozulmaz’

Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, önceki akşam Dada Salon'da sahneye çıktı. Konserine siyah takım elbiseyle ve bin adet Swarovski taşla süslenmiş mavi renkteki 2 bin dolarlık ayakkabılarıyla çıkan ünlü sanatçı, tarzını konuşturdu. "Ben kendime yakışanı ve eşimin yakıştırdığı her şeyi sahnede giyiyorum" diyen , espriyi de patlattı: "Sahne bu tarz yenilikleri kaldırıyor. Swarovski ayakkabılar delikanlıyı bozmaz."



Doğan SAVAŞ

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