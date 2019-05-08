Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, önceki akşam Dada Salon'da sahneye çıktı. Konserine siyah takım elbiseyle ve bin adet Swarovski taşla süslenmiş mavi renkteki 2 bin dolarlık ayakkabılarıyla çıkan ünlü sanatçı, tarzını konuşturdu. "Ben kendime yakışanı ve eşimin yakıştırdığı her şeyi sahnede giyiyorum" diyen Bülent Serttaş, espriyi de patlattı: "Sahne bu tarz yenilikleri kaldırıyor. Swarovski ayakkabılar delikanlıyı bozmaz."





Doğan SAVAŞ