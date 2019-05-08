geçtiğimiz gün kucaklarınaalanönceki akşam hastanedentaburcu oldu. İlk kezanne-baba olmanınheyecanını yaşayanikilinin mutluluğuyüzlerindenokunuyordu.belirtenSayışman,doğuma da girdiğinisöyleyip şu sözleriyleanne olan kadınlara daövgüler yağdırdı:Bebeğin eşine benzediğini söyleyen Abazi, "Efehan'ı kucağıma aldığımda Tolgahan'ı doğurdum sandım" diye espri yaptı.