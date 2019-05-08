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  • 08.05.2019
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'dan kadınlara 'baba' iltifat

, zorlu doğumda Efehan’ı dünyaya getiren eşi ’nin yanındaydı. Oyuncu, daha sonra ‘Tüm kadınlara saygım arttı’ iltifatı yaptı.

Kadınlara 'baba' iltifat
Oğulları ​Efehan'ı geçtiğimiz gün kucaklarına alan Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, önceki akşam hastaneden taburcu oldu. İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ikilinin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Minik oğullarını sünnet ettirdiklerini belirten Sayışman, doğuma da girdiğini söyleyip şu sözleriyle anne olan kadınlara da övgüler yağdırdı: "Zor bir doğumdu. Allah'ıma çok şükür eşim de çocuğum da çok iyiler. Benim için müthiş bir tecrübe oldu. Daha önce film sahnesinde bunu yaşamıştım. Ama filmlerdeki gibi değilmiş. Bir kez daha bütün kadınlara, bütün annelere saygım bir kez daha arttı."



'TOLGAHAN'I DOĞURDUM SANDIM'
Bebeğin eşine benzediğini söyleyen Abazi, "Efehan'ı kucağıma aldığımda Tolgahan'ı doğurdum sandım" diye espri yaptı.

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