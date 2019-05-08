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  • 08.05.2019
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MET Gala'da Dua Lipa, Kim Kardashian, ve diğer ünlülerden şaşkına çeviren kostümler...

Dünyanın en ünlü isimleri önceki gece ABD’nin şehrine akın etti. Metropolitan Sanat Müzesi’nin ‘Kostüm Enstitüsü’ yararına düzenlediği MET Gala’ya katılan yıldızlar, birbirinden ilginç kostümler giydi. ABD’li yazar Susan Sontag’un moda kavramından esinlenen starlar, herkesi şaşkına çevirdi.

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