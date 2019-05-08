MET Gala'da Dua Lipa, Kim Kardashian, Jennifer Lopez ve diğer ünlülerden şaşkına çeviren kostümler...
Dünyanın en ünlü isimleri önceki gece ABD’nin New York şehrine akın etti. Metropolitan Sanat Müzesi’nin ‘Kostüm Enstitüsü’ yararına düzenlediği MET Gala’ya katılan yıldızlar, birbirinden ilginç kostümler giydi. ABD’li yazar Susan Sontag’un moda kavramından esinlenen starlar, herkesi şaşkına çevirdi.
DUA LIPA
Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, gecenin en renkli isimleri arasındaydı.
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