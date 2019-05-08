Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 08.05.2019
  • Gazete

’in sapık korkusu! Huzuru kalmadı...

’in, sapık hayranı yüzünden huzuru kalmadı. Popçu, geçtiğimiz günlerde hastaneden çıkan ‘atipik psikoz’ hayranı için dilekçe verdi...

Sapık korkusu

Popçu Hande Yener, yıllar önce zorla evine girmeye çalışan ve kendisine "Karım, ebediyen benimle olacaksın" diye mesaj atan sapık yüzünden diken üstünde… Yener'in 'cinsel taciz' ile suçladığı saplantılı hayran, 'atipik psikoz' teşhisiyle hastaneye yatırılmıştı.

Önceki akşam Nişantaşı'nda objektife takılan Yener'in keyfi kaçıktı. Yener, şu sözlerle yıllardır yaşadığı sapık korkusunu dile getirdi: "Adam hastanede yatıyordu. Öğrendim ki tekrar çıkmış. Haliyle korkuyorum. Tekrar bir dilekçe verdim."

​DOĞAN SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHande Yener’in sapık korkusu! Huzuru kalmadı...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri