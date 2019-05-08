Popçu Hande Yener, yıllar önce zorla evine girmeye çalışan ve kendisine "Karım, ebediyen benimle olacaksın" diye mesaj atan sapık yüzünden diken üstünde… Yener'in 'cinsel taciz' ile suçladığı saplantılı hayran, 'atipik psikoz' teşhisiyle hastaneye yatırılmıştı.
Önceki akşam Nişantaşı'nda objektife takılan Yener'in keyfi kaçıktı. Yener, şu sözlerle yıllardır yaşadığı sapık korkusunu dile getirdi: "Adam hastanede yatıyordu. Öğrendim ki tekrar çıkmış. Haliyle korkuyorum. Tekrar bir dilekçe verdim."
DOĞAN SAVAŞ
- Saklambaç
- 08.05.2019
- Gazete
Hande Yener’in sapık korkusu! Huzuru kalmadı...
Hande Yener’in, sapık hayranı yüzünden huzuru kalmadı. Popçu, geçtiğimiz günlerde hastaneden çıkan ‘atipik psikoz’ hayranı için dilekçe verdi...
Popçu Hande Yener, yıllar önce zorla evine girmeye çalışan ve kendisine "Karım, ebediyen benimle olacaksın" diye mesaj atan sapık yüzünden diken üstünde… Yener'in 'cinsel taciz' ile suçladığı saplantılı hayran, 'atipik psikoz' teşhisiyle hastaneye yatırılmıştı.
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