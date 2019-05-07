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  • 07.05.2019
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Tekno tepki

Tekno tepki
Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, Vogue dergisi için pop müziğin kraliçesi Madonna'yı fotoğrafladı. Çekimlerden sonra dergiye röportaj veren sanatçı, teknoloji çılgınlığından dert yandı. Madonna, "Telefonlardan ve bilgisayarlardan bıktım. Bunlar yüzünden çocuklarımla görüşemiyorum" ifadelerini kullandı.

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