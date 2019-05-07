Oyuncu Özge Özpirinçci, önceki gün İstanbul'da yağan yağmur sonrası bahçede yürüyüşe çıktı. Hayvansever oyuncu, ortalıkta gezinen bir salyangozu eline alıp sevdi.
Oyuncu, yüzüne koyduğu salyangozla da poz verip hayvan sevgisini gösterdi.
- Saklambaç
- 07.05.2019
- Gazete
İki gözünün salyangozu
Oyuncu Özge Özpirinçci, önceki gün İstanbul'da yağan yağmur sonrası bahçede yürüyüşe çıktı. Hayvansever oyuncu, ortalıkta gezinen bir salyangozu eline alıp sevdi.
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