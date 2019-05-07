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  • 07.05.2019
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İki gözünün salyangozu

İki gözünün salyangozu

Oyuncu Özge Özpirinçci, önceki gün 'da yağan yağmur sonrası bahçede yürüyüşe çıktı. Hayvansever oyuncu, ortalıkta gezinen bir salyangozu eline alıp sevdi.



Oyuncu, yüzüne koyduğu salyangozla da poz verip hayvan sevgisini gösterdi.

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