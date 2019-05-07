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  • 07.05.2019
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Delirten hasret

Delirten hasret
Popçu Ece Seçkin, pilot nişanlısı Çağrı Terlemez'in hasretinden ne yapacağını şaşırdı. Seçkin, nişanlısının terliklerine tıraş köpüğünü doldurdu. Şarkıcı, daha sonra da terliği giyip tıraş köpüğünün taşmasını videoya kaydetti.



Seçkin, bu görüntüye "Sen de beni bırakıp pazar günü uçuşa gitmeseydin o zaman" diye yazdı.



Köpük sıktı

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Deliklerden fışkırdı

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