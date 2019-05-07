Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün trafikte küplere bindi. Esmersoy, İstanbul Havalimanı istikametinde giderken trafiğin sıkışmasıyla yavaşça ilerlemeye başladı.
Ancak uyanık bir sürücü, şerit ihlali ve hatalı sollama yaparak sunucunun aracını sıkıştırdı. Esmersoy, sürücüyü "Biz hepimiz aptalız ve siz çok akıllısınız" diye ifşa etti.
Sürücüye 235-291 lira ceza gelebilir…
Ancak uyanık bir sürücü, şerit ihlali ve hatalı sollama yaparak sunucunun aracını sıkıştırdı. Esmersoy, sürücüyü "Biz hepimiz aptalız ve siz çok akıllısınız" diye ifşa etti.
Sürücüye 235-291 lira ceza gelebilir…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.