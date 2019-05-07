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  • 07.05.2019
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, kural ihlali yapan sürücüyü ifşa etti

Sunucu , önceki gün trafikte önüne kıran aracı ‘Bir siz akıllısınız’ diye ifşa edip kuralsız sürücüye tepki gösterdi.

Burcu ifşası
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün trafikte küplere bindi. Esmersoy, İstanbul Havalimanı istikametinde giderken trafiğin sıkışmasıyla yavaşça ilerlemeye başladı.

Ancak uyanık bir sürücü, şerit ihlali ve hatalı sollama yaparak sunucunun aracını sıkıştırdı. Esmersoy, sürücüyü "Biz hepimiz aptalız ve siz çok akıllısınız" diye ifşa etti.



Sürücüye 235-291 lira ceza gelebilir…

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