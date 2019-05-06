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  • 06.05.2019
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Ünlü oyuncu ile eşi , dün anne-baba oldular

Ünlü oyuncu ile eşi , dün anne-baba olmanın tadını yaşadı. Oğulları Efehan’ı kucaklarına alan ikili, mutluluktan havalara uçtu

Hoşgeldin Efehan

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, dün oğulları Efehan'a kavuştu. Minik Efehan, sabaha karşı saat 05.12'de Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde dünyaya geldi. 3 kilo 285 gram ağırlığında ve 50 cm olarak dünyaya gelen Efehan ile annesi Abazi'nin sağlık durumları iyi.

Dün hastane önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tolgahan Sayışman, duygularını şu sözlerle anlattı: "Doğuma girdim. O duygunun tarifini yapacak bir cümle yok. Almeda'ya göre oğlum bana benziyor."

Sayışman ile Abazi'nin Efehan için 10 aydır süren heyecanlı bekleyişi dün sabah sona erdi.

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