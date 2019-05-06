Oyuncu Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, dün oğulları Efehan'a kavuştu. Minik Efehan, sabaha karşı saat 05.12'de Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde dünyaya geldi. 3 kilo 285 gram ağırlığında ve 50 cm olarak dünyaya gelen Efehan ile annesi Abazi'nin sağlık durumları iyi.



Dün hastane önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tolgahan Sayışman, duygularını şu sözlerle anlattı: "Doğuma girdim. O duygunun tarifini yapacak bir cümle yok. Almeda'ya göre oğlum bana benziyor."

Sayışman ile Abazi'nin Efehan için 10 aydır süren heyecanlı bekleyişi dün sabah sona erdi.