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  • 06.05.2019
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sahnelere mola verdi

Sahnelere mola verdi
Önceki gece Kıbrıs Les Ambassadeurs Otel'de sahne alan Sibel Can, muhteşem bir konsere imza attı. Ramazan öncesi son konserini veren Sibel Can'nın sahnesinde yoğun ilgiden dolayı izdiham yaşandı. Ramazan boyunca çocuklarıyla birlikte vakit geçireceğini söyleyen usta sanatçı, bayramda sahneye geri dönecek.

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