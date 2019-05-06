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  • 06.05.2019
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Estetik faciası

Estetik faciası

Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde facia yaşayan Didem Balçın'dan şok itiraf! Senem Aydın'ın 'Akşamüstü Kahvesi' programına konuk olan oyuncu, şunları söyledi:

"Sonradan doktor olmadığını öğrendiğim İranlı biri, iğne uygulamasını sivilceme bastıra bastıra yaptı. Yanma ve çukur oluştu. 'Geçecek' dediler, ama büyümeye başladı ve yanağımda iz kaldı. Bu yüzden 6 ay psikolojik destek aldım."

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