Estetik faciası

Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde facia yaşayan Didem Balçın'dan şok itiraf! Senem Aydın'ın 'Akşamüstü Kahvesi' programına konuk olan oyuncu, şunları söyledi:



"Sonradan doktor olmadığını öğrendiğim İranlı biri, iğne uygulamasını sivilceme bastıra bastıra yaptı. Yanma ve çukur oluştu. 'Geçecek' dediler, ama büyümeye başladı ve yanağımda iz kaldı. Bu yüzden 6 ay psikolojik destek aldım."