Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde facia yaşayan Didem Balçın'dan şok itiraf! Senem Aydın'ın 'Akşamüstü Kahvesi' programına konuk olan oyuncu, şunları söyledi:
"Sonradan doktor olmadığını öğrendiğim İranlı biri, iğne uygulamasını sivilceme bastıra bastıra yaptı. Yanma ve çukur oluştu. 'Geçecek' dediler, ama büyümeye başladı ve yanağımda iz kaldı. Bu yüzden 6 ay psikolojik destek aldım."
- Saklambaç
- 06.05.2019
- Gazete
Estetik faciası
Güzelleşmek için gittiği estetik merkezinde facia yaşayan Didem Balçın'dan şok itiraf! Senem Aydın'ın 'Akşamüstü Kahvesi' programına konuk olan oyuncu, şunları söyledi:
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