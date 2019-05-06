Cesur ve güzel

Şu sıralar Meksika'da olan Hande Doğandemir, adrenaline daldı. Yükseklik korkusu olmasına rağmen Yucatan Yarımadası'ndaki Cenote Doğal Çukuru'na atlayan güzel oyuncu, siyah kedi balıklarıyla yüzdü. Maya hükümdarlarının dinlenmek ve kurban törenleri için kullandığı 70 metre derinliğindeki çukura atlayan Doğandemir, bu anı Instagram'da paylaştı.
- Saklambaç
- 06.05.2019
- Gazete
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