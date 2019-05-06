Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 06.05.2019
  • Gazete

'nin reyting rekortmeni dizisi ''nin setinde sürpriz kutlama

Sette sürpriz

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin setinde önceki gün sürpriz kutlama heyecanı vardı. Dizi ekibi, yönetmen Cem Karcı'nın yeni yaşını unutmadı. Çekimlerin gerçekleştiği Mardin'deki dizi ekibi, Karcı'ya sürpriz hazırlayarak yeni yaşını kutladı. Pastayı ekibiyle kesen Karcı, "Bu projede olmaktan çok mutluyum" dedi.


Başarılı dizinin ekibi, yönetmen Karcı ve doğum günü pastasıyla böyle hatıra pozu verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin setinde sürpriz kutlama
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri