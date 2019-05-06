ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai'nin setinde önceki gün sürpriz kutlama heyecanı vardı. Dizi ekibi, yönetmen Cem Karcı'nın yeni yaşını unutmadı. Çekimlerin gerçekleştiği Mardin'deki dizi ekibi, Karcı'ya sürpriz hazırlayarak yeni yaşını kutladı. Pastayı ekibiyle kesen Karcı, "Bu projede olmaktan çok mutluyum" dedi.



Başarılı dizinin ekibi, yönetmen Karcı ve doğum günü pastasıyla böyle hatıra pozu verdi.