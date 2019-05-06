Dünya starı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 19 yaşındaki güzel şarkıcı Aleyna Tilki yaza bomba gibi girmeye hazırlanıyor... Tilki, önceki gün bir dondurma markasının ürünü olan Cornetto için hazırladığı şarkıyı çıkarttı. Nasılsın Aşkta adlı parçada hayranlarının karşısına siyah perukla çıkan Tilki, klibin yönetmenliğini de kendisi yaptı. Şarkının sözlerini ise kız kardeşiyle birlikte yazdı.
HER YERDE DİNLENİYOR
Genç yıldızın hayranları, şarkının tamamını ezberleyip sosyal medyaya videolar attı. Bugüne kadar yaptığı şarkılarla dünya çapında tanınan Tilki'nin son parçası Nasılsın Aşkta, yurt dışında da büyük beğeni topladı. Dünyanın farklı noktalarında yaşayan gurbetçiler, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda Aleyna Tilki'nin son şarkısının hemen hemen tüm eğlence mekanlarında çaldığını vurguladı. Şarkının şimdiye kadar Yunanistan, Hollanda, Rusya ve Amerika'da çok tutulduğu ortaya çıktı....
3 MİLYONU AŞTI
Youtube'de, trend videolar listesinde dün itibariyle ikinci sıraya yükselen şarkı, kısa sürede 3.5 milyon tık aldı. 90 bin kullanıcı da şarkıya beğeni bıraktı. Tilkinin diğer kliplerinin izlenme sayısı ise şöyle: Cevapsız Çınlanma: 441 milyon. Sen Olsan Bari: 399 milyon. Dipsiz Kuyum: 176 milyon.
HER YERDE DİNLENİYOR
Genç yıldızın hayranları, şarkının tamamını ezberleyip sosyal medyaya videolar attı. Bugüne kadar yaptığı şarkılarla dünya çapında tanınan Tilki'nin son parçası Nasılsın Aşkta, yurt dışında da büyük beğeni topladı. Dünyanın farklı noktalarında yaşayan gurbetçiler, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda Aleyna Tilki'nin son şarkısının hemen hemen tüm eğlence mekanlarında çaldığını vurguladı. Şarkının şimdiye kadar Yunanistan, Hollanda, Rusya ve Amerika'da çok tutulduğu ortaya çıktı....
3 MİLYONU AŞTI
Youtube'de, trend videolar listesinde dün itibariyle ikinci sıraya yükselen şarkı, kısa sürede 3.5 milyon tık aldı. 90 bin kullanıcı da şarkıya beğeni bıraktı. Tilkinin diğer kliplerinin izlenme sayısı ise şöyle: Cevapsız Çınlanma: 441 milyon. Sen Olsan Bari: 399 milyon. Dipsiz Kuyum: 176 milyon.
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