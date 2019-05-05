Ocak 2017'de Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile nikah masasına oturan oyuncu Şükran Ovalı, Ağustos 2018'de kızı Mihran Ela'yı kucağına almıştı. Hamilelik sürecinde 30 kilo alıp 56 kilodan 86 kiloya çıkan Ovalı, yaklaşık 8 buçuk ayda eski formuna kavuştu. Kızını uzun süre emziren 34 yaşındaki güzel oyuncunun, sağlıklı bir şekilde nasıl kilo verdiği de ortaya çıktı.
- Saklambaç
- 05.05.2019
- Gazete
Şükran’ın mucizesi! Şükran Ovalı doğum yaptıktan 8 buçuk ay sonra eski formuna kavuştu
Şükran Ovalı, anne olduktan yaklaşık 8 buçuk ay sonra 30 kilo verdi. 86’dan 56 kiloya düşen güzel oyuncunun en büyük sırrı ise emzirmenin yanı sıra bol hurma ve kefir tüketmek.
Ocak 2017'de Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile nikah masasına oturan oyuncu Şükran Ovalı, Ağustos 2018'de kızı Mihran Ela'yı kucağına almıştı. Hamilelik sürecinde 30 kilo alıp 56 kilodan 86 kiloya çıkan Ovalı, yaklaşık 8 buçuk ayda eski formuna kavuştu. Kızını uzun süre emziren 34 yaşındaki güzel oyuncunun, sağlıklı bir şekilde nasıl kilo verdiği de ortaya çıktı.
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