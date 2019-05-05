Beşiktaşlı futbolcuile nikah masasına oturan oyuncukucağınaalmıştı. Hamilelik sürecindeOvalı, yaklaşık 8 buçuk ayda eski formunakavuştu. Kızını uzun süre emzirengüzeloyuncunun, sağlıklı bir şekilde nasıl kilo verdiği de ortayaçıktı.