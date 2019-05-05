Hem Türkiye’de hem dünyada Hercai

ilk bölümden itibaren büyük ilgi görensevilen dizisicuma akşamları yine reytinglerin zirvesindeydi. Hercai,medyanın da gündemine oturanTwitter Türkiye ve Dünya Trending Topics listesinde 1. sıraya kadar yükseldi. Uzun süre gündem olanbölüm sonuna kadar zirvede kalmayı başardı.