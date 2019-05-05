Hem Türkiye’de hem dünyada Hercai

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ilgi gören atv'nin sevilen dizisi 'Hercai', cuma akşamları yine reytinglerin zirvesindeydi. Hercai, Tüm Kişiler'de % 12,36 izlenme oranı ve % 27,86 izlenme payı, 20+ABC1'de % 9,61 izlenme oranı ve % 22,13 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Sosyal medyanın da gündemine oturan Hercai'nin 8. Bölüm etiketi '#kalbimdekisevdan', Twitter Türkiye ve Dünya Trending Topics listesinde 1. sıraya kadar yükseldi. Uzun süre gündem olan Hercai, bölüm sonuna kadar zirvede kalmayı başardı.
Sosyal medyanın da gündemine oturan Hercai'nin 8. Bölüm etiketi '#kalbimdekisevdan', Twitter Türkiye ve Dünya Trending Topics listesinde 1. sıraya kadar yükseldi. Uzun süre gündem olan Hercai, bölüm sonuna kadar zirvede kalmayı başardı.
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