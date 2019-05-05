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  • 05.05.2019
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Hem Türkiye’de hem dünyada Hercai

Hem Türkiye’de hem dünyada Hercai
Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ilgi gören atv'nin sevilen dizisi 'Hercai', cuma akşamları yine reytinglerin zirvesindeydi. Hercai, Tüm Kişiler'de % 12,36 izlenme oranı ve % 27,86 izlenme payı, 20+ABC1'de % 9,61 izlenme oranı ve % 22,13 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.



Sosyal medyanın da gündemine oturan Hercai'nin 8. Bölüm etiketi '#kalbimdekisevdan', Twitter Türkiye ve Dünya Trending Topics listesinde 1. sıraya kadar yükseldi. Uzun süre gündem olan Hercai, bölüm sonuna kadar zirvede kalmayı başardı.



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