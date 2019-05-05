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  • 05.05.2019
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Eliz Sakuçoğlu eski sevgilisi Ekin Mert Daymaz'a övgüler yağdırdı

Eliz Sakuçoğlu, önceki akşam kardeşinin yaş günü partisinde eski sevgilisi Ekin Mert Daymaz’la birlikteydi. Güzel stil danışmanı, sosyal medyada eski aşkına ‘Bugüne kadar tanıdığım en insan gibi insan’ diye seslendi

Mert dostluk

Güzel stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ile oyuncu Ekin Mert Daymaz, önceki akşam medeniyet dersi verdi. Geçtiğimiz yaz aşk yaşamaya başlayan ikili, önceki haftalarda yollarını ayırdı. Ancak Sakuçoğlu ile Daymaz, ilişkinin başında birbirlerine verdikleri "Aramızda ne olursa olsun dost kalacağız" sözünü tuttu. Eliz Sakuçoğlu, önceki akşam kardeşinin yaş günü kutlamasına eski sevgilisini de davet etti.



ÖVGÜLER YAĞDIRDI...
Sakuçoğlu'nu ve ailesini kırmayan Ekin Mert Daymaz da partide hazır bulundu. Güzel stil danışmanı, sosyal medya hesabından da eski sevgilisine şu sözlerle övgü yağdırdı: "Hayatımda gerçekten 'iyi ki' dediğim insanlardan biri. Biz ilk tanıştığımızda birbirimize söz verdik. Anladım ki bu adam, sözünün arkasında duran bir adam. Bugüne kadar hayatımda tanıdığım en insan gibi insan. Tanıdığım en nadir güzel yüreklerden birtanesi. Ayrılmış olabiliriz, sevgili olmayasbiliriz ama bu akşam iki medeni insan gibi burada birlikte eğledik. Annemi çok mutlu etti. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en güzel, en yakışıklı, en güzel yürekli insanı. Bu adamla hayat geçer."




Sakuçoğlu, daha önce Murat Boz ve Beran Benan ile uzun süreli aşk yaşadı.

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