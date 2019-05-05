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  • 05.05.2019
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'den fenomenlerine ağır eleştiri! ‘Görgüsüzlük’

Oyuncu , yediklerini içtiklerini da paylaşan fenomenleri ‘Görgüsüzlük’ diye eleştirdi.

Sosyal tepki
Bade ​İşcil'den fenomenlerine ağır eleştiri... "Sosyal medya maalesef teşhir alanı oldu. Bakıyorsunuz orada herkes gülüyor, herkes çok şık giyiniyor, iyi yiyor, iyi içiyor ama gerçek hayat öyle değil" diyen güzel oyuncu, ekledi:

"Türk ahlaki yapısında, dinimizde komşusu açken tok yatmak yoktur. Bunu ticaret kapısı diye afişe etmek saçmalık, görgüsüzlük. İnsanlara 'Bu markayı yiyeceksin, buraya gezmeye gideceksin' dayatmasıdır bu."

AYDIN HAMZA

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