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  • 04.05.2019
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Sosyetik defile

Sosyetik defile
Hacer Özil'in sahibi olduğu Beyaz Butik, Zeynep Erdoğan'ın tasarladığı İlkbahar & Yaz 2019 Gelinlik Koleksiyonu'nu önceki gün Pera Palace Hotel'de muhteşem bir defileyle tanıttı. Itır Esen ile yabancı manken yeni koleksiyonu sergiledi. Defileyi Arzu Sabancı, Nazlı Kayı, Meltem Demir, Tuğçe Peksayar Müge Sırmabıyık gibi isimler izledi.

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