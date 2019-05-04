Ünlü oyuncu Sinem Kobal'a hayranından güzel sürpriz… Kobal'ın bir hayranı önceki gün oyuncuyu kedisiyle resmetti. Kendisi için yapılan tabloyu paylaşan güzel oyuncu, hayranına da teşekkür etti.
Ünlü oyuncu Sinem Kobal'a hayranından güzel sürpriz… Kobal'ın bir hayranı önceki gün oyuncuyu kedisiyle resmetti. Kendisi için yapılan tabloyu paylaşan güzel oyuncu, hayranına da teşekkür etti.
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