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  • 04.05.2019
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'a hayranından güzel jest

Sinem’e güzel jest

Ünlü oyuncu 'a hayranından güzel sürpriz… Kobal'ın bir hayranı önceki gün oyuncuyu kedisiyle resmetti. Kendisi için yapılan tabloyu paylaşan güzel oyuncu, hayranına da teşekkür etti.

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