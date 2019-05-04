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  • 04.05.2019
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’nın babası kızının konserine giden bir ı taciz etti! Bir Türk popçu da Rihanna ile aynı kaderi yaşadı

’nın babası 2013’te kızının konserine giden bir ı taciz etti. Aynı şey, ’de son dönem yıldızı parlayan genç popçunun da başına geldi.

Tacizci baba skandalı

Biri dünyaca ünlü yıldız Rihanna, diğeri ise 'nin son dönemdeki en popüler isimlerinden... Bu ikilinin kaderi, sadece pop müzikte değil, babalarının imza attığı çirkin bir skandalla da kesişti. Barbadoslu yıldızın başı, babası Ronald Fenty yüzünden defalarca derde girdi. Güzel şarkıcı, Fenty'nin karıştığı birçok skandalı da örtbas etti. Biri de babasının 2013'te konserine gelen bir kızı taciziydi.

'EVE GEL KONUŞALIM'
Bu skandal, Barbadoslu yıldızın genç kıza yüklü miktarda para vermesiyle kapandı. Şimdi ise benzer bir olay Türkiye'de yaşandı... Genç yaşına rağmen milyonlarca kişinin hayranlığını kazanan ünlü popçu, geçtiğimiz ay İstanbul'da bir AVM'de konser verdi. Her zamanki gibi babası da konserde kızının yanındaydı... Ancak popçunun babasının tek derdi, sadece kızına destek olmak değil, küçük yaştaki kızları da ağına düşürmekti! Bir genç kızı gözüne kestiren popçumuzun babası, onu "Fiziğin şarkıcı olmaya çok müsait. Sana albüm yaparım" diyerek kandırdı. Küçük yaşının verdiği saflık ve popçuya hayranlığı yüzünden babaya kanan , "Eve gel konuşalım" sözüne de inandı.

25 BİN TL'YE OLAYI KAPATTI
Ancak eve gittiğinde albüm hayali bir kabusa dönüştü. Popçunun babası tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğrayan genç kız, ertesi gün soluğu Anadolu Yakası'ndaki bir karakolda aldı. Genç kıza babası da eşlik etti. Mağdur kız, popçunun 49 yaşındaki babasından şikayetçi oldu. Polisin kendisini karakola çağırmasıyla hakkındaki taciz suçlamasını öğrenen popçunun babası ise araya hatırlı kişiler soktu. Olayın yanlış anlaşılma olduğunu söyleyen popçunun babası, genç kız ve ailesine 25 bin TL vererek de hakkındaki şikayeti geri çektirdi.

SERVETE MAL OLDU
Rihanna, albüm yapma vaadiyle genç bir kızı kandırıp taciz eden babasının skandalını 1 milyon dolara örtbas etmişti.

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