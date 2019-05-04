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  • 04.05.2019
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Burcu Esmersot kıyafetiyle büyüledi

Duru güzelliğiyle dikkat çeken Esmersoy, fıstık yeşili elbisesiyle masal kahramanı Tinker Bell’e benzetildi.

Fıstık burcu
Ünlü sunucu , önceki gün sosyal medyaya damga vurdu. Fıstık yeşili bir elbiseyle poz verip güzelliği ve kusursuz fiziğiyle büyüleyen 42 yaşındaki sunucuya, "Fıstık gibisin" yorumları yağdı.

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