Burcu Esmersot kıyafetiyle büyüledi

Duru güzelliğiyle dikkat çeken Esmersoy, fıstık yeşili elbisesiyle masal kahramanı Tinker Bell’e benzetildi.
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün sosyal medyaya damga vurdu. Fıstık yeşili bir elbiseyle poz verip güzelliği ve kusursuz fiziğiyle büyüleyen 42 yaşındaki sunucuya, "Fıstık gibisin" yorumları yağdı.
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