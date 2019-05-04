Acun Ilıcalı'nın 2016 yılında boşandığı iki çocuğunun annesi mimar Zeynep Yılmaz önceki akşam Etiler Papermoon'daydı. Kız arkadaşlarıyla yemek yiyen Zeynep Yılmaz, çıkışta objektiflere poz verdikten sonra yeni aldığı 2.400.000 TL değerindeki Porsche 911 4s marka lüks spor arabasına geçerek evinin yolunu tuttu.
- Saklambaç
- 04.05.2019
- Gazete
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