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  • 03.05.2019
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’ta i kaybedince yaptırdığı parkı yıkan muhtar adayına sinirlenen sözünü tuttu

’ta i kaybedince yaptırdığı parkı yıkan muhtar adayına sinirlenen , verdiği sözü tuttu. Şarkıcı, parkı yeniden yaptırarak minikleri sevindirdi

Sözünü tuttu

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, yerel lerde kaybedince yaptırdığı parkı yıktıran Zonguldak'daki Alaplı Yenidoğanlar köyü eski muhtarı Mehmet Akyol'a ders verdi. Yıkılan parkı kendisinin yaptıracağını açıklayan Eren, miniklere verdiği sözü tuttu.



Parktaki tüm oyuncakları cebinden karşılayan başarılı sanatçı, Zonguldak'taki miniklerin yüzünü güldürdü. Yöre halkı, Şehit Recep Turan Çocuk Parkı'nın yeni halini de sosyal medyada paylaşıp ünlü sanatçıya teşekkürlerini sundu.
Zonguldak'taki parkı yaptırarak yardımseverliğini konuşturan şarkıcıya takipçilerinden "Sana helal olsun" yorumu geldi.

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