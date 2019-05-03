Ünlü şarkıcı Cenk Eren, yerel seçimlerde kaybedince yaptırdığı parkı yıktıran Zonguldak'daki Alaplı Yenidoğanlar köyü eski muhtarı Mehmet Akyol'a ders verdi. Yıkılan parkı kendisinin yaptıracağını açıklayan Eren, miniklere verdiği sözü tuttu.





Parktaki tüm oyuncakları cebinden karşılayan başarılı sanatçı, Zonguldak'taki miniklerin yüzünü güldürdü. Yöre halkı, Şehit Recep Turan Çocuk Parkı'nın yeni halini de sosyal medyada paylaşıp ünlü sanatçıya teşekkürlerini sundu.

Zonguldak'taki parkı yaptırarak yardımseverliğini konuşturan şarkıcıya takipçilerinden "Sana helal olsun" yorumu geldi.