Vildan Atasever Çatalca’daki çiftliğinde enerji depoluyor.

Geçen hafta 8 aydır aşk yaşadığı Erkan Akdemir'le nişanlanan Vildan Atasever, şu sıralar babasının Çatalca'daki çiftliğinde enerji depoluyor. Güzel oyuncu, önceki gün de beslediği tavuklarla böyle poz verip doğal yaşama merakını gözler önüne serdi.
Geçen hafta 8 aydır aşk yaşadığı Erkan Akdemir'le nişanlanan Vildan Atasever, şu sıralar babasının Çatalca'daki çiftliğinde enerji depoluyor. Güzel oyuncu, önceki gün de beslediği tavuklarla böyle poz verip doğal yaşama merakını gözler önüne serdi.
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