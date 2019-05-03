Kendi gibi oyuncu Kerem Bürsin'le üç buçuk yıllık aşkını geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla bitiren Serenay Sarıkaya hakkında şok iddia! İkilinin ayrılık haberinin yankısı sürerken dün '2. Sayfa' programında 27 yaşındaki Sarıkaya'nın, 'ünlü bir spor kulübünün yöneticisi olan evli işadamı A.' ile yasak aşk yaşadığı öne sürüldü.



EX AŞK DESTEĞİ

Bürsin'e ihanet ettiği iddiası üzerine gözlerin çevrildiği güzel oyuncu, sosyal medyada şu sözlerle dedikodulara isyan etti: "Hayatımda kimse olmamakla birlikte tüm gerçek dışı haberleri, yaşadığım bu sürece ve bana yapılmış bir saygısızlık olarak görüyorum! Her ilişkinin bitiş sebebi bir başkası olmak zorunda değildir!" Sarıkaya, Kerem Bürsin'le ayrılığı da ilk kez itiraf etmiş oldu. Bu arada Bürsin de eski aşkına destek çıktı. Yakışıklı oyuncu, Sarıkaya'nın açıklamasını Instagram'da paylaşıp altına şu notu düştü: "Yaşadığımız sürece lütfen saygı duyun… Şu ana kadar yazılan ve çıkan bir sürü haberin doğruyla hiçbir alakası yoktur."