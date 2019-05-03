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  • 03.05.2019
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Gülşen estetik iddiaları hakkında konuştu

Gülşen, estetik yaptıranlara taşını atıp yeni bir polemiğin fitilini ateşledi: “Dolgu yaptırıp da yakışanını görmedim”

Dolgun polemik

Hollywood yanağı yaptırdığı iddiasıyla gündeme gelen Gülşen'den estetikli ünlülere gönderme geldi. Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle yıllara meydan okuyan 42 yaşındaki bir çocuk annesi popçu, estetik iddiası için şöyle konuşup rakiplerine taşını attı:

Yanaklarım yıllar önce de ön plandaydı, şimdi de öyle. Ama yanaklarıma bir şey yaptırmadım. Zaten gerekli değilse estetik yaptırılmamalı. Dolgu yaptırıp da yakışanına hiç rastlamadım."

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