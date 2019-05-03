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  • 03.05.2019
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eşi ile İstinye Park’ta görüntülendi

Sportif uyum

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu eşi Şükran Ovalı, önceki gün İstinye Park'taydı. El ele mağazaları gezen iki yıllık evli çift, uyumlu spor tarzlarıyla dikkat çekti.
Sekiz aylık kızları Mihran Ela için alışveriş yapan ünlü çift, ardından yorgunluk kahvesi içip evlerinin yolunu tuttu. Bu arada güzel oyuncunun bir hayli kilo vermiş hali de dikkatli gözlerden kaçmadı.

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