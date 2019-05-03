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  • 03.05.2019
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'a yeni klibinde 'ya benzerliğiyle dikkat çeken eşlik etti.

Adriana misali
Sanatçı Bülent Serttaş, söz ve müziği Murat Sağır'a aranjesi Tarık İster'e ait "Sevda İçerde" şarkısına Hyatt Regency İstanbul Ataköy Otel'in kral dairesinde Erkan Nas yönetmenliğinde klip çekti. Çekimlerde Serttaş'a, Adriana Lima'ya benzerliğiyle dikkat çeken eşlik etti.

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HaberlerSaklambaç HaberleriBülent Serttaş'a yeni klibinde Adriana Lima'ya benzerliğiyle dikkat çeken Killia Marynska eşlik etti.
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