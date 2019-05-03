Sanatçı Bülent Serttaş, söz ve müziği Murat Sağır'a aranjesi Tarık İster'e ait "Sevda İçerde" şarkısına Hyatt Regency İstanbul Ataköy Otel'in kral dairesinde Erkan Nas yönetmenliğinde klip çekti. Çekimlerde Serttaş'a, Adriana Lima'ya benzerliğiyle dikkat çeken Killia Marynska eşlik etti.
- Saklambaç
- 03.05.2019
- Gazete
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