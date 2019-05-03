Son yıllarda özellikle Türkbükü beach'lerindeki kazık fiyatlarla sık sık gündeme gelen Bodrum, bu yaz sezonunda da cep yakacağının sinyalini verdi... Bodrum'un popüler otelleri, fiyatlarını 'euro' üzerinden belirledi. Temmuz ayında Türkbükü'ndeki Maça Kızı'ndaki en ucuz odanın fiyatı 805 euro (yaklaşık 5.380 TL) olarak belirlendi. Yine Temmuz'da The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts'da 621 euro (yaklaşık 4.150 TL), Amanruya ve Edition Hotel ise en ucuz odanın fiyatı 1.100 euro (yaklaşık 7.340 TL) olarak belirlendi. Maça Kızı'nda aynı tarihlerde en pahalı odanın ücreti ise 3.186 euro yani yaklaşık 21 bin 280 TL... Amanruya'da en pahalı oda ücreti 1.700 euro yani yaklaşık 11.360 TL olarak belirlendi. Bodrum Edition'da en pahalı odada konaklamak için 12.000 euro yani yaklaşık 80 bin TL ödemeniz gerekirken Mandarin Oriental'deki en pahalı konaklama bedeli 35 bin euro yani 234 bin TL'ye kadar çıkıyor.

1 MİLYONA DAHİ ÇIKIYOR!

Yine Mandarin Oriental'de Temmuz'da en ucuz oda fiyatları ise 1.100 euro yani yaklaşık 7 bin 340 TL... 15-20 Temmuz arasında iki kişi Bodrum'a giderek popüler otellerden birinde kalmak isterseniz en az 8.350 TL ödemeniz gerekiyor. Bu fiyat lüks tercihiniz arttıkça da 35 bin TL hatta 1 milyona TL'ye kadar çıkıyor! Yine aynı tarihlerde İstanbul'dan Bodrum'a iki kişi gidiş-dönüş uçak biletinin fiyatı da ortalama 900 ile 1.500 TL arasında... Yine 15-20 Temmuz arasında İstanbul'dan 10 bin kilometre uzaklıktaki egzotik tatil cenneti Bali'de 5 yıldızlı bir otelde 5 gece konaklamanın bedeli ise ortalama 5 bin TL. Bali'ye gidiş-dönüş iki kişi uçak bileti de dahil olduğunda seyahatinizin bedeli 15 bin TL'ye çıkıyor. Bali'de 5 yıldızlı otelde tatil yapmanın Bodrum'daki otellerde tatil yapmaktan daha ucuz olması ise şu yorumu yaptırdı: "Kendi ülkesinde tatil yapmak, herkesin hakkı ama euro üzerinden belirlenen bu fiyatlarla nedereyse imkansız."





İŞTE OTELLERİN GERÇEK FİYATLARI

MANDARIN ORİENTAL:

1.100 euro - 35.000 euro

MAÇA KIZI:

805 euro - 3.186 euro

EDİTİON HOTEL:

875 euro - 12.000 euro

DİVAN TÜRKBÜKÜ:

250 euro - 1.000 euro

VOYAGE TORBA:

11.850 TL- 17.775 TL

SWISSOTEL

390 euro - 525 euro

PALMALIFE:

7.945 TL - 16.728 TL

AMANRUYA:

1.100 euro - 1.700 euro





KATE BİLE İSYAN ETMİŞTİ!

Dünyaca ünlü İngiliz model Kate Moss, neredeyse her yıl geldiği Bodrum'da 2015'te kendisine gelen 7 bin TL'lik hesaba itiraz etmişti. İngiliz modelin isyanı, dünya basınına da konu olmuştu.