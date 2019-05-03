Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, 8 yıllık eşi Gonca Hanım'la boşanacağı iddiası karşısında patladı. Gonca Çelikkıran'ın, Yıldırım'dan kızları Yaz'ın velayeti ile 10 milyon dolar tazminat ve Londra ile İstanbul'dan ev istediği öne sürülmüştü. Yıldırım, boşanma iddiasına dün şu sert sözlerle ateş püskürüp hakkındaki haberi kesin bir dille yalanladı:



"Bu, aileme alçakça bir saldırıdır. Bu saldırıya karşı her türlü hakkımı kullanacağımın kesinlikle bilinmesini isterim. Evliliğimizde olumsuz bir durum yoktur. Aile birliğimiz, eşimle saygı ve sevgiyle sorunsuz olarak sürmektedir. Bu saldırının failleri, aile kurumunun ne denli kutsal bir değer olduğunu anlayacak ölçüde cezalandırılmalıdır."