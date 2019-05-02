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Ünlü modacı Ivana Sert şarkıcılığa soyundu!

Ünlü modacı Ivana Sert, şarkıcılığa soyundu. 39’luk model, ‘’ adlı şarkısını sevenleriyle buluşturdu...

İmalat hatası!

Moda tasarımcısı ve televizyon sunucusu Ivana Sert, yeni single tanıtımını önceki akşam Ortaköy Ruby isimli mekanda yaptı. Yaklaşık iki ay aradan sonra hummalı bir çalışmanın ardından "İmalat Hatası"nı sevenleriyle paylaştı.

Geceye gösterişli bir tekne ile katılan Sert'e, oğlu Ateş, Hakan Akkaya ve Enis Onat eşlik etti. Bandolar eşliğinde Ruby'e giren Sert, "Şehrazat şarkının sözlerini 24 saatte yazdı. Aranjörlüğünü Murat Yeter, yönetmenliğini ise Metin Oralat yaptı" dedi.

Sert, 'nın yaklaşık 15 kilo ağırlığındaki taşlı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Doğan SAVAŞ

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