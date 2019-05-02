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  • 02.05.2019
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Ünlü iş insanı ’nda objektiflere takıldı

Trafiğe lüks çözüm

Ünlü iş insanı , önceki gün 'nda objektiflere takıldı. Rahat giyim tarzıyla dikkat çeken Sabancı, trafiğine Harley Davidson marka motoruyla çare buldu. Geçtiğimiz Ekim ayında üçüncü kez baba olan Sabancı'nın Street Glide Spec modeli motorunun liste fiyatı 350 bin TL değerinde.

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