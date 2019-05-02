Ünlü iş insanı İlhan Sabancı, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Rahat giyim tarzıyla dikkat çeken Sabancı, İstanbul trafiğine Harley Davidson marka motoruyla çare buldu. Geçtiğimiz Ekim ayında üçüncü kez baba olan Sabancı'nın Street Glide Spec modeli motorunun liste fiyatı 350 bin TL değerinde.