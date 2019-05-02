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  • 02.05.2019
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Hamile sandık ödem çıktı

Hamile sandık ödem çıktı

Komedyen İbrahim Büyükak, önceki gün eşi Nurdan Beşen ile Nişantaşı City's AVM'deydi. Büyükak, kankası Eser Yenenler'in 9 Haziran'da evleneceği Berfu Yıldız'dan bebek beklediği haberi hatırlatılınca espriyi patlattı:
Şaşırdık tabii. Biz Eser'i hamile zannediyorduk. Ama ödemmiş." Sözleriyle güldüren Büyükak, eşine de "Nurdan teyze, biz de çocuk istiyoruz, kardeş kardeş büyürler" diye takıldı.

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