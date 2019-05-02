ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in başarısı sınırları aştı. Fenomen dizi, Türkiye'nin ardından Meksika'yı da etkisi altına aldı. 22 Nisan'da Meksika'da 'Mar Negro' adıyla yayınlanmaya başlayan dizi, büyük beğeni topladı. Hafta içi her akşam Kanal Nova'da ekrana gelen dizi, izlenme rekorları kırdı. Vedat'ın zulmünden Trabzon'a kaçan Nefes'le Tahir'in imkansız aşkını anlatan dizi, Meksikalılar'dan tam not aldı.

Dizinin başarısı bununla sınırlı kalmadı. 'Sen Anlat Karadeniz', Meksika'daki gazetelerde de manşet oldu. Kadına şiddet konusunu başarılı şekilde işleyen dizinin dünya çapında kanayan bir yaraya parmak bastığı belirtildi. Dizinin başrol oyuncuları İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın performanslarına da övgü yağdı. Dizinin Meksikalı tutkunları 'Sen Anlat Karadeniz' için fan sayfaları da açtı.