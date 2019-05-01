Şıklık haritası

Moda markası Mizalle'nin 'Your Map' (Senin Haritan) adlı yeni sezon koleksiyonu, önceki gün Four Seasons Hotel at The Bosphorus'daki görkemli bir davette görücüye çıktı.
Davete Aslıhan Doğan Turan, Dila Tarkan ve Ceylan Çapa gibi pek çok ünlü isim akın etti. Konuklar, koleksiyonu ilgiyle inceledi. Renkli davete katılanlar arasında adeta şıklık yarışı yaşandı.
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